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محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-6-2020 فى محافظات مصر

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:09 ص
الصلاة
الصلاة
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يقدم "الدستور" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-6-2020 فى عدد من محافظات مصر، وهى: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

وتأتي تلك الخدمة انطلاقا من حرص موقع "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:09.

توقيت صلاة الظهر 11:53.

ميعاد صلاة العصر 3:29.

موعد صلاة المغرب 6:54.

ميعاد صلاة العشاء 8:25.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:09.

توقيت صلاة الظهر 11:58.

موعد صلاة العصر 3:37.

توقيت صلاة المغرب 7:01.

موعد صلاة العشاء 8:35.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:03.

توقيت صلاة الظهر 11:49.

موعد صلاة العصر 3:26.

ميعاد صلاة المغرب 51: 6.

توقيت صلاة العشاء 8:23.

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:06.

توقيت صلاة الظهر 11:41.

موعد صلاة العصر 3:11.

توقيت صلاة المغرب 6:37.

موعد صلاة العشاء 8:05.

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:22.

توقيت صلاة الظهر 11:47.

موعد صلاة العصر 3:10.

توقيت صلاة المغرب 6:37.

موعد صلاة العشاء 8:01.

منزلة الصلاة في الإسلام

أعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة وقد فرضت ليلة المعراج. قال أنس بن مالك: فرضت الصلاة على النبي ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين.

وقال عبد الله بن قرط منقولًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله».

وعَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ: الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ».

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