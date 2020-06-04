«IRIS&INK» تطلق مجموعة اللون الواحد لصيف 2020 (صور)





تتميز علامة Iris & Ink بأزياءها البسيطة التي تخاطب المرأة الأنيقة ولا تنسى إضافة اللمسات العصرية لإطلالتها.

IRIS&INK

وقدمت العلامة التجارية الشهيرة مجموعة من الأزياء ذات اللون الموحد، تجمع بين الراحة والابتكار، حتى تتناسب مع صيف 2020، كما أنها تقترب من أفكار أزياء التسعينيات فتخاطب نوستاليجا عصر الملابس الحيوية والراقية.

IRIS&INK

ونجحت العلامة، منذ تأسيسها عام 2012، في استلهام الخبرات المتنوعة للأزياء في عصور سابقة، مثل حقبة السبعينيات حتى بداية الألفينات، لتكون في النهاية شخصية فريدة لها، حتى أصبحت واحدة من كبرى الأسماء التي تقدم المنتجات الراقية على مدار العام.

IRIS&INK

وتقول إيف توماس، مديرة أزياء Iris & Ink، في الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة، إن "منتجاتنا في طلب سنوي متزايد طوال العام، ودائمًا ما نثري خيارات عملائنا ونضيف مجموعة جديدة تقدم للمرة الأولى أزياء العطلات التي تناسب كل الفصول ووجهات السفر".

IRIS&INK

ودائمًا ما تستوحي العلامة الفريدة في عالم الموضة أفكارها من التراث الكلاسيكي للموضة البريطانية، بما في ذلك النسيج الفاخر لصوف لينتون، الخامة المفضلة لدى كبرى دور الأزياء الأوروبية الكبرى، والسراويل الواسعة من الأسفل، والنماذج المزركشة بتطريزات ساحرة تضفي على الأزياء طابعًا عصريًا أنيقًا.

IRIS&INK

ولا تقتصر تصميمات العلامة التجارية على الأزياء فحسب، بل امتدت لتشمل الإكسسوارات التي حققت نجاحًا كبيرًا لاسم الماركة، حيث تمزج بين روح الكلاسيكية والحداثة.

IRIS&INK

وتقدم تشكيلة حقائب وإكسسوارات من الخامات التي تستوحي أفكارها من الطبيعة مثل حقائب مرسوم عليها طيور، ملونة بألوان يمكنك أن تراها بالحدائق المفتوحة، كالأصفر والأحمر والأرجواني، فتأخذك المنتجات إلى عالم من السحر.

IRIS&INK

IRIS&INK

IRIS&INK