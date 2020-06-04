سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-6 -2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري

أسعار الدينار البحريني في البنوك اليوم الخميس:

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 4-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، ارتفاعا حيث بلغ سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزي51.94 للشراء وللبيع 52.42، مقابل تسجيله أمس الأربعاء، 51.64 للشراء وللبيع 52.11.انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد للشراء 48.57 وللبيع 52.36 مقابل تسجيله أمس الأربعاء 48.27 وللبيع 52.02، فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.52 وللبيع 52.38، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.58 وللبيع 52.32، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 49.69 وللبيع 51.82، وفي البنك المصري الخليجي سجل 49.69 للشراء وللبيع 52.42.وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي للشراء 49.69 وللبيع 52.38، أما في البنك الأهلي فسجل للشراء 50.56 وللبيع 52.29 وفي البنك العربي الإفريقي الدولي فسجل للشراء 50.40 وللبيع 52.03، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 49.78 وللبيع 53.42، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.81 وللبيع 52.36.وارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 50.56 وللبيع 52.29، وفي بنك كريدي أجريكول للشراء 50.86 وللبيع 51.24، وفي بنك عودة سجل 51.28 وللبيع 52.42، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 50.85 وللبيع 52.36.وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي للشراء 51.50 وللبيع 52.36، وفي بنك الكويت الوطني 51.37 وللبيع 52.17، أما في البنك المركزي سجل 51.94 للشراء وللبيع 52.42، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 52.02 وللبيع 52.36، وفي المصرف العربي الدولي سجل شراء 52.02 وللبيع 52.36.سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 42.49 وللبيع 42.77، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 42.49 وللبيع 42.78، أما في البنك المركزي فسجل 42.37 للشراء وللبيع 42.81، أما في بنك البركة فسجل للشراء 41.81 وللبيع 43.01.وفي بنك مصر سجل الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري 41.80 وللبيع 42.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 41.75 وللبيع 42.78، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 41.37 وللبيع 42.72، وفي بنك الإسكندرية سجل 41.37 للشراء وللبيع 42.75، أما في بنك كريدي أجريكول للشراء 41.02 وللبيع 42.82.