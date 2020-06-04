سعر اليورو اليوم الخميس 4-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس:

تباين سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 4-6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي للشراء 17.92 وللبيع 18.07.وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 17.79 وللبيع 17.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 17.84 وللبيع 18.05، وفي بنك الإسكندرية سجل 17.86 للشر اء وللبيع 18.09، أما في بنك البركة فسجل 17.86للشراء وللبيع 18.16، وفي البنك الأهلي للشراء 17.88 وللبيع 18.08.وبلغ سعر اليورو في بنك مصر للشراء 17.88 وللبيع 18.08، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 17.89 وللبيع 18.08، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 17.90 وللبيع 18.11، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10.وسجل سعر اليورو في بنك عودة للشر اء 17.90 وللبيع 18.10، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10، وفي البنك الإفريقي الدولي سجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10.وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 17.90 وللبيع 18.10، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10، أما في بنك بلوم فسجل 17.90 وللبيع 18.10، بنك قناة السويس للشراء 17.90 وللبيع 18.10.أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 17.90 وللبيع 18.10، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 17.94 وللبيع 18.10، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 17.92 وللبيع 18.16، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 17.92 وللبيع 18.07.سجل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 19.98 وللبيع 20.21 جنيه، وفي بنك البركة سجل للشراء 20.00 وللبيع 20.54، أما في كريدي أجريكول للشراء 20.05 وللبيع 20.27، وفي بنك الإسكندرية سجل 20.07 وللبيع 20.32، أما في البنك الأهلي سجل للشراء 20.08 وللبيع 20.31.وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 20.08 وللبيع 20.31، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 20.10 وللبيع 20.34، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشر اء 20.11 وللبيع 20.34، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 20.11 وللبيع 20.36، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 20.11 وللبيع 20.34.وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد للشراء 20.11 وللبيع 20.34، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 20.11 وللبيع 20.34، أما في البنك الإفريقي الدولي فسجل للشراء 20.11 وللبيع 20.34، أما في بنك عودة سجل للشراء 20.11 وللبيع 20.34، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 20.11 وللبيع 20.34.