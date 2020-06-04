انضمام «شيخ صوفية الصين» للاتحاد العالمى للطرق الصوفية

أعلن الدكتور عبد الرؤوف اليمانى الحسني الحسني، شيخ الطريقة الجهرية النقشبندية بدولة الصين، انضمامه للاتحاد العالمى للطرق الصوفية، الذى يتزعمه الدكتور علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية.وكان "أبو العزائم"قد أصدر قرارًا يقضي بتفويض الشيخ عبدالرؤوف اليماني الحسني الحسيني، مرشد الطريقة الجهرية النقشبندية بدولة الصين، نائبًا عن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية بدولة الصين.يذكر أن الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، تم تأسيسه في العاصمة الفرنسية باريس، بدايات القرن الحادي والعشرين، ويضم عدد كبير من الطرق الصوفية حول العالم، معظمها من مصر.