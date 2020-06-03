قبرص تطلق المرحلة الثالثة من خطة تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو، عن أن مجلس الوزراء قرر اليوم الأربعاء إطلاق المرحلة الثالثة من خطة تخفيف القيود المفروضة في قبرص بسبب جائحة كورونا؛ وأن الخطة ستبدأ بشكل أساسي في 9 يونيو الجاري، وستستمر هذه المرحلة حتى 24 من الشهر، بدلًا من 14 يوليو المقبل كما كان مقررًا لها ضمن الخطة.وقال الوزير - في تصريح له أوردته وكالة الأنباء القبرصية - إن قرار مجلس الوزراء بتخفيف القيود بشكل أكبر يأخذ بعين الإعتبار الحالة الجيدة جدًا للبلاد في السيطرة على الوباء والإقتراحات التي قدمها فريق الخبراء خلال الاجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية.ووفقًا لقرارات اليوم سيتم الفتح الفعلي لحمامات السباحة أمام لجمهور في 5 يونيو، وأنه اعتبارًا من 9 يونيو ستقوم قبرص بإعادة فتح مراكز التسوق والمطارات وموانئ السفن السياحية والمناطق الداخلية من المطاعم والفنادق والمسارح ودور السينما المكشوفة، كما ستستأنف البطولات الرياضية دون حضور المشجعين.وأضاف أن، رياض الأطفال ودور الحضانة ستفتح أبوابها إلى جانب أندية الأطفال والملاعب المفتوحة وكذلك المدارس الصيفية العامة والخاصة طوال اليوم.وسيتم أيضًا في 13 يونيو الجاري السماح بإعادة فتح الكازينوهات إلى جانب مدارس الرقص ومدارس الملاكمة والصالات الرياضية والمتنزهات والمتنزهات المائية والملاهي.وقال وزير الصحة إنه، لم يتم بعد اتخاذ أية قرارات بشأن المرحلة الرابعة، باستثناء قرار فتح المسارح ودور السينما الداخلية في بداية أغسطس.وأضاف الوزير أنه، سيتم تأجيل المهرجانات والحفلات الموسيقية وحفلات الزفاف والتعميد وكذلك حفلات التخرج حتى الأول من سبتمبر.وقال إيوانو أيضًا إن، التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص ما زالت محظورة حتى 24 يونيو على الأقل، مضيفا أن، مجلس الوزراء لم يناقش إعادة فتح نقاط العبور.