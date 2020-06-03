بروتوكول تعاون لتنمية منظومة الجمع المنزلى للقمامة بالغربية

أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، حرص المحافظة، بقيادة الدكتور طارق رحمي، على الارتقاء بمنظومة النظافة داخل مراكز ومدن المحافظة، والقضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة، والحد من إلقائها بالشوارع.وأوضح نائب محافظ الغربية، خلال حضوره مراسم توقيع بورتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة، أنه تم إسناد قطاع منطقة الاستاد، والذي يشمل حي أول وحي ثان طنطا للشركة الجديدة، والتى تمتلك خبرة واسعة خارج مصر في مجال تحسين وتنمية البيئة، حيث ستتولى جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهري بمبلغ زهيد.وأضاف "عطا" أن المحافظة لا تألوا جهدا في تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة، بما يساهم في توفير عائدات مالية لدعم العديد المشروعات التنموية داخل نطاق المحافظة، وبما يساهم أيضا في الارتقاء بالدخل القومي لها.وقام بتوقيع البروتوكول عادل داوود رئيس حي أول طنطا، وبحضور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وممثلين عن الشركة.