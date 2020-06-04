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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

«كوفيد إيفاكس».. تفاصيل تحضير لقاح إيطالى لعلاج كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:05 ص
كوفيد إيفاكس
كوفيد إيفاكس
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أعلنت شركتا "تاكيس" و"روتّافارم بيوتيك" الإيطاليتان، إبرام اتفاقية تعاون لتطوير لقاح صممته شركة "كاستيل رومانو" الإيطالية، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والمسمى "كوفيد - إيفاكس" (Covid-eVax)، في عملية إنعاش جديدة للبحث عن لقاح إيطالي ضد الفيروس.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، الأربعاء، أنه طبقاّ لهذه الاتفاقية، ستضع "روتّافارم بيوتيك" خبرتها في مجال تطوير الأدوية المبتكرة بين يدي "تاكيس"، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي حتى الانتهاء على الأقل من المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، وقد تم الاتفاق على دفعة أولى بحجم 3 ملايين يورو لتمويل البرامج الجارية.

ووفقا لموقعي المعاهدة، فهناك منصات تكنولوجية عديدة في مجال اللقاحات قيد الدراسة ضد فيروس كورونا المستجد، وأن ما تم تطويره من قبل الشركتين، يعتمد على الحمض النووي، حيث يتم حقن جزء من الحمض النووي في العضلات لتعزيز خلق جزء من "بروتين سبايك" الذي يستخدمه الفيروس لاختراق الخلايا، لتحفيز رد فعل مناعي قوي لدى الإنسان؛ سواء أكان على صعيد الأجسام المضادة أم على مستوى الخلايا، لمنع انتقال العدوى.

وأوضح باحثو "تاكيس" أن كفاءة العملية تزداد بفضل تقنية الحفر الكهربائي التي تسهل مرور الحمض النووي داخل الخلايا في مسارات بسيطة وسريعة وبدون آثار جانبية بفضل المحفزات الكهربائية الخفيفة والقصيرة المدى.

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