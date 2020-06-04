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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة»: خطة لزيادة منافذ المنتجات بـ«سيارات متنقلة»

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:35 ص
سيارات متنقلة
سيارات متنقلة
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتوفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news" مع الإعلامية لما جبريل، مساء الأربعاء: "نحتاج حاليًا إلى زيادة المعروض وزيادة المنافذ".

وأوضح أن هناك خطة لزيادة المنافذ يتم العمل عليها حاليا، متابعا: "هناك ما سيتم خلال الفترة المقبلة، والمتمثل في الدفع بسيارات متنقلة للمناطق الأكثر احتياجا، وإجراء تعاقدات مباشرة مع كبار المزارعين".

وأردف: "لدينا مشروع متخصص للتعاقد مع صغار المزارعين وتحسين قدرتهم التسويقية؛ لتحقيق هامش ربح أعلى، ونقدم لهم دورات تدريبية ودورات خاصة لدورات ما بعد الزراعة وهناك نماذج طيبة جدا".

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