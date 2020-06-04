حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

كان للفنان عبد العزيز مخيون تجارب كثيرة في الكتابة للجرائد، بدأها في فرنسا مع الجرائد العربية الصادرة من هناك، وصولًا للجرائد المصرية، الأخبار والأهرام ودار الهلال.وكان لـ"مخيون" ذكرى مع الكاتب الراحل مصطفى أمين في فترة أواخر الستينات، حكاها في حوار له مع جريدة أخبار اليوم، وقال إن الكاتب الراحل كان سجينًا بعنبر 19 بالقصر العيني في الوقت الذي طلب فيه "عبد العزيز" عم عبد العزيز مخيون أن يحمل الفنان رسالة لمصطفى أمين.استطاع عبد العزيز مخيون أن يحمل الرسالة للكاتب الراحل مصطفى أمين، وكانت عبارة عن شيك بمبلغ 500 جنيه، لكن "أمين" رفضها وطلب من "مخيون" أن يردها إلى عمه "عبد العزيز"، ويشكره على هذا الموقف.