رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد إلغاء الحجر الصحي.. تحويل رحلات العالقين من مرسى علم إلى القاهرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:41 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
حولت شركتا مصر للطيران و"إير كايرو"، رحلاتهما الجوية الاستثنائية لنقل آلاف العالقين بالخارج، من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة الدولي، ضمن خطوات تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بإلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج على الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.

وأوضحت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تحويل 4 رحلات جوية استثانئية تابعة لشركة "إير كايرو" قادمتين من مطارات الدمام وجدة والرياض والكويت، من مطار مرسى علم الدولي إلى مطار القاهرة الدولي غدا الخميس، عقب القرار، مشيرة إلى أنه تم إعلان زيادة الاستنفار والطوارئ القصوى بإدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، وتشمل التدقيق الطبي في إجراءات الفحوصات الطبية للقادمين بصالات الوصول الدولي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، في وقت سابق، الحجر الصحي للركاب المصريين العالقين بالخارج والاكتفاء بالكشف الطبي عليهم، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، على أن تتم عمليات العزل الطبي بمنازلهم، وحال اكتشاف الإصابة أو الاشتباه، يتم نقلهم مباشرة إلى مستشفيات العزل الطبي عبر سيارات إسعاف المطار المجهزة طبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحانات «طلاب ثانوي» القاطنين قرب «مستشفيات كورونا»

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

اعتقال رئيس الإكوادور الأسبق في قضية فساد مرتبطة بكورونا

مواعيد صرف رواتب شهر يونيو للهيئات والوزارات

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

الصحة: 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

دراسة بريطانية: الأطفال الأفارقة معرضون لمتاعب كبيرة بسبب كورونا

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

من الصاج والخشب.. مهندس يصمم «مركزًا ثقافيًا» بعزبة خير الله

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2020

تعرف على تردد قناة MBC 5 على «نايل وعرب سات»

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب