بعد إلغاء الحجر الصحي.. تحويل رحلات العالقين من مرسى علم إلى القاهرة

حولت شركتا مصر للطيران و"إير كايرو"، رحلاتهما الجوية الاستثنائية لنقل آلاف العالقين بالخارج، من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة الدولي، ضمن خطوات تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بإلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج على الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.وأوضحت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تحويل 4 رحلات جوية استثانئية تابعة لشركة "إير كايرو" قادمتين من مطارات الدمام وجدة والرياض والكويت، من مطار مرسى علم الدولي إلى مطار القاهرة الدولي غدا الخميس، عقب القرار، مشيرة إلى أنه تم إعلان زيادة الاستنفار والطوارئ القصوى بإدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، وتشمل التدقيق الطبي في إجراءات الفحوصات الطبية للقادمين بصالات الوصول الدولي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.وألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، في وقت سابق، الحجر الصحي للركاب المصريين العالقين بالخارج والاكتفاء بالكشف الطبي عليهم، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، على أن تتم عمليات العزل الطبي بمنازلهم، وحال اكتشاف الإصابة أو الاشتباه، يتم نقلهم مباشرة إلى مستشفيات العزل الطبي عبر سيارات إسعاف المطار المجهزة طبيا.