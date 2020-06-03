توريد 124 ألف طن قمح فى الغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن توريد المزارعين 124 ألفًا و361 طنًا و182 كيلو قمح، حتى اليوم، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 81 طنًا و786 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 84 طنًا و36 كيلو، والبنك الزراعي 232 طنًا و514 كيلو.وأكد "عبدالجواد"، أنه، تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل والتي تبلغ 130 ألفًا و703 أفدنة.وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام؛ منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.يذكر أنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مناديب عن: مديرية الزراعة، والتموين والتجارة، وهيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، والجمعية القبانية.