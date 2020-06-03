إيطاليا تنتقد الإجراءات التقيدية من دول أوروبية ضدها

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إنه لا يوجد أي سبب يدعو النمسا واليونان ودول أخرى إلى اتخاذ إجراءات تقييدية تجاه بلاده، عقب قرار فيينا إبقاء الحدود مغلقة مع إيطاليا.وقال كونتي، في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء: "لا أريد أن ندفع ثمن العمل العظيم من الشفافية والإجراءات الوقائية التي تبنيناها، أنا متأكد من أننا سنقنع أصدقائنا بأن مثل هذه المبادرات لا يمكن تبريرها".من جهته، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، أن المبادرات الفردية تضر بأوروبا والسوق الموحدة، معربا عن ثقته في أن المسألة من شأنها أن تتطور بشكل إيجابي بالنسبة لإيطاليا في الأيام القادمة.