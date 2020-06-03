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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الشوباشي: الدولة أثبتت صدقها وأمانتها في التعامل مع أزمة كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:39 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
رباب الأهواني
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شددت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على ضرورة اتباع تعليمات الدولة للنجاة والخروج من أزمة كورونا، معقبة: "لازم نسمع كلام دولتنا".

وأضافت "الشوباشي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة " المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأربعاء، أن الدولة المصرية كانت في منتهى الأمانة والصدق والشفافية في التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وحذرت الكاتبة الصحفية ممن تصفهم بأهل الشر، قائلة:" الناس إللي بتقول متصدقوش الدولة هم نفسهم الناس إللي عايزين يمرضونا"، مؤكدة أن الاصدقاء الحقيقين والمخلصين يعطون نصائح حقيقية اما المخربين فهم يفسدون كل شيء، حتى أنهم يشككون في جيشنا الأبيض ويشككوهم بنا.

وتابعت: "لا يوجد دولة في العالم نجت من أزمة كورونا وتداعياتها".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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