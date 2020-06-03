تجمع آلاف المتظاهرين أمام البيت الأبيض والجيش يتراجع عن سحب قواته

تجمع آلاف المحتجين الأمريكيين، مساء اليوم الأربعاء، في محيط البيت الأبيض، وسط استمرار تزايد أعداد المحتجين في محيط المقر الرئاسي، ضمن التظاهرات المستمرة منذ أيام ردا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة في حادث وصف بالعنصرية.على جانب آخر؛ قرر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مساء اليوم، التراجع عن قرار سحب قوات الجيش من واشنطن العاصمة، وذلك وفق قناة "العربية".وكان وزير الدفاع الأمريكي، قال في وقت سابق، إن الجيش لن يشارك في فض أي احتجاجات، وإنه يحترم حق التظاهر، الأمر الذي أثار الخلاف مع الرئيس دونالد ترامب.وأكدت مصادر أمريكية أن قرار عدم سحب الجيش من واشنطن اتخذ بعد اجتماع لمسئولي وزارة الدفاع بعد عودة المحتجين بكثافة إلى الشارع مجددا.يذكر أن السلطات القضائية الأمريكية، أعادت اليوم الأربعاء، تصنيف وفاة جورج فلويد كجريمة قتل وتوجيه الاتهام لـ4 ضباط شرطة، من بينهم الضابط المتهم بالقتل والثلاثة الآخرين الذين كانوا برفقته ولم يمنعوا الحادث.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، قالت في وقت سابق اليوم إن وفاة جورج فلويد تمت بطريقة غير شريعة، وستتم محاسبة المتورطين في الحادث.