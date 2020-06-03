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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 دول تتعهد بتسريع المحادثات بين الأفغان

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:38 م
المحادثات الأفغانية
المحادثات الأفغانية
أ ش أ
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عقدت روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، اليوم الأربعاء، مشاورات عبر دائرة الفيديو حول أفغانستان للاتفاق على بذل قصارى جهودهم لتسريع تبادل أسرى الحرب بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ولتعزيز المحادثات بين الأفغان.

وقال الممثل الروسي الخاص لأفغانستان، ومدير الإدارة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف: "النتيجة الرئيسية هي أننا سنبذل قصارى جهدنا معا لتسريع تبادل أسرى الحرب بين كابول وطالبان ولتشجيع المحادثات بين الأفغان"، وفق وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف كابولوف: "عملية التبادل جارية، إنها أبطأ مما نود أن تكون لكنها مستمرة والآن ظهرت الحاجة لإجراء مناقشة أولية لخطوات أخرى".

وفي المشاورات، مثّل روسيا والصين والولايات المتحدة مبعوثان خاصان ومثل باكستان النائب الأول لوزير الخارجية.

وفي 29 فبراير، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقية سلام في الدوحة، بموجبها تسحب الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف قواتهم من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وتعهدت طالبان بعدم استخدام أراضي أفغانستان في أعمال تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، ومع بداية المحادثات بين الأفغان بشأن وقف دائم وشامل لإطلاق النار سيتم إطلاق سراح نحو 5 آلاف من أنصار حركة طالبان وما يصل إلى ألف شخص تحتجزهم طالبان في بادرة لبناء الثقة.

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