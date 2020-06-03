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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:27 م
الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي
أحمد عوض
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تنشر جريدة "الدستور" رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020 وتفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية في هذا التقرير، فبحضور نائب وزير التربية والتعليم في الغربية، الدكتور ناصر حسن، اعتمد الدكتور طارق رحمي راشد بشكل رسمي شهادة العام الدراسي 2019/2020 ونتيجة لذلك بلغ إجمالي عدد الطلبات 73،700، وبلغ معدل النجاح 99.86٪.

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي عدد الطلاب لشهادات الإعدادي المهني هو 6415، بمعدل نجاح 96.4٪، في حين أن نسبة نجاح الطلاب للإعدادي المهني والشهادات العامة 100٪، و 94.4٪ للطلاب الحاصلين على تعليم أكاديمي.

وقال نائب الوزير في الاجتماع إن الجولة الثانية من الامتحانات ستجري في 21 يونيو 2020 وفق تعليمات وزارة التربية في هذا الصدد، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التطهير والتعقيم المدرسية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والعمال.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020

وأصدرت المحافظة وثيقة للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، والتي يمكنك الإطلاع عليها هنا، حيث تنشر المديرية معلومات لتنسيق الالتحاق بمدارس الثانوية ومدارس الدبلوم الفني.

ويجب تحديد الطالب الحد الأدنى لمعدل الالتحاق في المرحلة الثانوية ودورات الدبلوم، ويمكن تحديد نتائج الفصل الدراسي الأول فقط لهذا العام.

تنسيق طلاب الشهادة الإعدادية 2020 للثانوية العامة 

من خلال تنسيق المدارس الثانوية في محافظة الغربية العام الماضي، يمكن للطلاب توقع متوسط ​​معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بعد حصولهم على الشهادة المسبقة، لأن مكتب التعليم يعلن عن نتائج تنسيق المدارس الثانوية بناءً على معدل النجاح العام للمحافظة كل عام.

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في العام الماضي ، كان تنسيق المدرسة الثانوية للطلاب حوالي 230 درجة، وفقًا لتقديرات مكتب التعليم استنادًا إلى معدل النجاح الإجمالي، وعدد المدارس، وكثافة الفصول الدراسية، فقد تزيد أو تنخفض معدلات القبول بالمدارس الثانوية العامة لهذا العام.

جدير بالذكر أنه أكمل الطلاب تقديم المشاريع البحثية على منصة التعليم Edmodo في مايو من عام 2020.

ألغت وزارة التعليم الامتحان التحريري لجميع المواد في هذه المرحلة في الترم الثاني 2019-2020 واستبدلت هذا الامتحان بمشروع بحثي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


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