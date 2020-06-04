أحمد السقا يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

علق الفنان أحمد السقا على إجراءه وزوجته الإعلامية مها الصغير تحليل "PCR" الخاص بمدى إصابة فيروس كورونا المستجد.وكتب أحمد السقا عبر خاصية "الأستوري"، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا وزوجتى بخير الحمد لله.. التحليل طلع وكله تمام.. وربنا يشفي كل من أصيب".بدأ الموضوع بدخول "السقا"، للحجر الصحي بمنزله، وذلك بعدما أشيع مؤخرًا بإصابة زوجته الإعلامية مها الصغير، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب إعلان الإعلامية دينا حويدق، والتي تقدم برنامج "اتس شو تايم" على قناة "سي بي سي"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقدم "مها" نفس البرنامج مع "دينا"، لذلك انتشرت أخبار عن إصابة زوجة أحمد السقا بالفيروس القاتل.وانتهى أحمد السقا مؤخرًا من تنفيذ مشاهد الأكشن الخاصة بفيلمه الجديد "العنكبوت"، ويشارك في بطولته منى زكي، ويسرا اللوزي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.