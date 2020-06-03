أول إصابة بكورونا في الكنيست الإسرائيلي

أصيب سامي أبوشحادة، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وظهرت نتيجة فحوصات كورونا لعضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة إيجابية، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ودخل شحادة إلى الحجر الصحي، أمس الثلاثاء، بعد ثبوت إصابة سائقه الخاص بكورونا.وتعد إصابة شحادة هي الأولى لعضو في الكنيست الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 17377 حالة، و291 حالة وفاة.وحذر مسئول رفيع المستوى في صحة الاحتلال، من موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا، في وقت قريب، قائلا إنها ستكون أكثر ضررا.