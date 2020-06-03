«صحة الأقصر»: تفعيل خدمة متابعة حالات كورونا بالعزل المنزلى
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:25 م
هدى الأميرطباعة
بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، في تفعيل خدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس كورونا المستجد التي تم عزلها منزليًا والمخالطين لتلك الحالات.
وشكل الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فريق طبي من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزليًا، والمصنفين بأعراض بسيطة، وكذلك متابعة المخالطين لهم.
وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن الفريق يتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية، ومسئولي الرائدات ومشرفيها، ومراقبين صحيين، وأطباء رعاية، ومدخلي بيانات، لتوصيف الحالات يوميًا ومتابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم، وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أي أعراض.
وأضاف أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل على العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفى الفرز التي توجه إليها المصاب، دون الانتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.
وأشار «عبد الجواد» إلى أن العمل بدأ فعليًا في توزيع علاج المخالطين من خلال المرور على منازلهم، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات مسئولي العزل المنزلي لسرعة الوصول في حالة الاحتياج.
وشكل الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فريق طبي من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزليًا، والمصنفين بأعراض بسيطة، وكذلك متابعة المخالطين لهم.
وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن الفريق يتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية، ومسئولي الرائدات ومشرفيها، ومراقبين صحيين، وأطباء رعاية، ومدخلي بيانات، لتوصيف الحالات يوميًا ومتابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم، وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أي أعراض.
وأضاف أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل على العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفى الفرز التي توجه إليها المصاب، دون الانتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.
وأشار «عبد الجواد» إلى أن العمل بدأ فعليًا في توزيع علاج المخالطين من خلال المرور على منازلهم، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات مسئولي العزل المنزلي لسرعة الوصول في حالة الاحتياج.