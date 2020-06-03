«صحة الأقصر»: تفعيل خدمة متابعة حالات كورونا بالعزل المنزلى

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، في تفعيل خدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس كورونا المستجد التي تم عزلها منزليًا والمخالطين لتلك الحالات.وشكل الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فريق طبي من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزليًا، والمصنفين بأعراض بسيطة، وكذلك متابعة المخالطين لهم.وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن الفريق يتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية، ومسئولي الرائدات ومشرفيها، ومراقبين صحيين، وأطباء رعاية، ومدخلي بيانات، لتوصيف الحالات يوميًا ومتابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم، وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أي أعراض.وأضاف أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل على العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفى الفرز التي توجه إليها المصاب، دون الانتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.وأشار «عبد الجواد» إلى أن العمل بدأ فعليًا في توزيع علاج المخالطين من خلال المرور على منازلهم، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات مسئولي العزل المنزلي لسرعة الوصول في حالة الاحتياج.