الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، أنه سيتم عرض القائمة النهائية للأعمال الفنية المتقدمة لمبادرة "الفن للخير"، ابتداءً من الأحد المقبل، لبدء المزايدة على أعمال المبادرة التي أطلقها الفنان التشكيلي وحيد مخيمر، ودعمتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.وتهدف المبادرة للتبرع بعائد بيع الأعمال لصندوق "تحيا مصر"، من خلال قطاع الفنون التشكيلية، على أن يخصص بالكامل لدعم المستشفيات الحكومية، والمتضررين عموما من العزل المترتب على تفشي فيروس كورونا المستجد.وتقدم الفنان وحيد مخيمر، بقائمة ضمت أكثر من 100 فنان وفنانة، أعلنوا مشاركتهم في هذه المبادرة بأعمال "أبيض وأسود"، وتبرعوا بكامل قيمتها لصالح أهداف المبادرة.