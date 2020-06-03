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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد سمير: جميع المستشفيات الخاصة انسحبت من تسعيرة علاج مرضى كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:14 م
الدكتور خالد سمير
الدكتور خالد سمير عبدالرحمن،
سناء إسماعيل
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قال الدكتور خالد سمير عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التى حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "وطلبوا لقاء مع وزيرة الصحة لتحديد سعر عادل".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لا يوجد بها عجز فى أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، وتابع:"لدينا مشكلة تطابق بين احتياج المريض السكنى بالسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية".

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا مكلفة جدًا والمستشفيات الخاصة لا تربح منها، وأن خدمة الكورونا مكلفة جدًا ومش بيكسبوا منها.

ولفت إلى أن وزارة الصحة لم تلزم المستشفيات بل خيرتهم فى هذه التسعيرة، والوزارة قالت لمن يرغب فى الاشتراك يلتزم بهذه الأسعار.

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