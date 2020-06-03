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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا
الزمالك يعلنها.. لا نمانع في المشاركة بمهرجان اعتزال حسام عاشور
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:10 م
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أكد الإعلامي خالد الغندور أنهم لا يمكن أن ينسوا ما فعله المستشار تركي آل الشيخ مع الزمالك وتدعيم الفريق ببعض اللاعبين.
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