إلغاء الحجر الصحى بمطار القاهرة للعالقين العائدين من الخارج

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى، الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، ضمن الرحلات الجوية الاستنثائية التى تسيرها وزارة الطيران المدنى خلال الآونة الأخيرة، والاكتفاء بالكشفى الطبى عليهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد، وتوقيعهم على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام، وفقا لما ذكره مصدر في تصريح خاص لـ"الدستور".





وطبقت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، قرار إلغاء الحجر الصحى لحوالى 450 راكبا مصريا، وصلوا على متن 3 رحلات جوية استثنائية مقبلة من مطار بيروت الدولى، وتم إخضاعهم لاختبار كوورنا، وبالتأكد من عدم حملهم للفيروس سُمح لهم على الفور بمغادرة المطار لقضاء فترة العزل الصحى بمنازلهم.





وأوضحت سلطات المطار أنه في حالة الاشتباه في إصابة أحد الركاب خلال إجراء الكشف الطبي عليهم، سيتم على الفور إحالتهم للمستشفيات المتخصصة للعزل الصحى بها عبر سيارات الإسعاف المجهزة لتلك الحالات.





من جانبها، شددت وزارة الطيران المدنى على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا على جميع الرحلات الجوية بمرحلتى السفر والوصول، تطبيقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.