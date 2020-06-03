6 طائرات إسرائيلية تخرق أجواء لبنان وتحلق بالساعات فوقها

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، خرق 6 طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، واستمرت بالأجواء لمدة تخطت الثلاث ساعات في بعض الأوقات.وأفادت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، في بيانها مساء اليوم، بأن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق كسروان، المتن، بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه وفوق البحر مقابل السعديات، ثم غادرت الأجواء.وأشار البيان إلى أن طائرة مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء اللبنانية، كما خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة ميس الجبل.وأضاف البيان: "خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولا حتى شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند من فوق البلدة المذكورة".وأشار البيان إلى أنه عند الساعة 15.00 خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا وصولا حتى شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 16.00 من فوق بلدة رميش.