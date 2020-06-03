إليسا تحيي الذكرى الـ 15 لاغتيال سمير قصير

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، الذكرى الخامسة عشرة للكاتب الصحفي سمير قصير، في تغريدة وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقالت إليسا في تغريدتها: "مرقت الذكرى ومرقوا السنين ويمكن بعض القتلة بعدن بالسلطة بس سمير قصير منو شخص ليمرق زمن عليه.. سمير قصير فكر بيرجع كل ما نتذكّر إنو الثورة والحرية هني اللي بيخلصونا من الظلم. المجد للشهداء الأبرار سمير قصير".وكان الكاتب الصحفي والمفكر سمير قصير قد تم اغتياله 2 يونيو 2005 عن طريق قنبلة مزروعة في سيارته، وما زالت هوية الفاعلين مجهولة، وكان متزوجًا من الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، وله ابنتان من زواج آخر.