الأنبا أسحق يترأس عشية عيد القديس القمص يسى ميخائيل

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، مساء اليوم الأربعاء، صلوات عشية عيد تذكار رحيل القديس يسى ميخائيل وذلك بديره في طما.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الخميس بتذكار رحيل القديس القمص يسى ميخائيل، وهو من أشهر قديسي إيبارشية طما.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.