81 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

ارتفعت حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) والتي أعلنت عنها فرنسا بواقع 81 حالة إلى 29021 اليوم الأربعاء.وواصلت الحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفيات وعدد المرضي في وحدات الرعاية المركزة تراجعها، بحسب وكالة بلومبرج.وتم تسجيل 352 حالة إصابة ليصل الإجمالي إلى 189082، بينما تم ادخال 514 حالة المستشفيات للعلاج ليصل الإجمالي إلى 13514، وتم وضع 43 مريضا في وحدات الرعاية المركزة ليصل الإجمالي إلى 1210.