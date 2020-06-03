كنائس شبرا الجنوبية تطلق لجنة لمساندة مرضى كورونا



ويأتي إطلاق هذه اللجنة في إطار حرص الكنائس على مساعدة ودعم مرضى كورونا ضمن الدور الإنساني التي تحرص الكنيسة على أدائه بشكل دائم بالمجتمع المصري.

أطلقت إيبارشية كنائس شبرا الجنوبية تحت رعاية الأنبا مكاري أسقف عام كنائس شبرا الجنوبية، لجنة لمساندة مرضى فيروس كورونا المستجد.وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.وخصصت الإيبارشية رقما خاصا للتواصل مع بعض الأطباء لتقديم الاستشارات الطبية مجانًا للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بهم.