أمجد الحداد: التدخين وفوبيا كورونا يضعفان المناعة

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إنه لا يوجد عقار حتى الآن لعلاج فيروس كورونا.وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأربعاء، أنه حتى الأدوية المتداولة لا تعالج فيروس كورونا بشكل نهائي.وأوصى استشاري الحساسية والمناعة، الأشخاص الأصحاء بضرورة الحصول على الفيتامينات من مصادرها الطبيعية المتمثلة في التغذية السليمة، حفاظا على مناعتهم، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأصحاء سحبوا جميع أدوية الفيتامينات وقاموا بتخزينها خوفًا من المرض.وأشار إلى أن مصاب كورونا يحتاج ما يعزز جهازه المناعي، حيث إنه يحتاج أكثر من مجرد تغذية، لافتًا إلى أن الطبيب هو من يحدد كم الفيتامينات التي يتناولها، وذلك طبقًا لظروف كل مريض، كما أنه لا يجوز لأي مريض في العزل المنزلي استخدام أي أدوية دون استشارة الطبيب.وتابع: "فوبيا كورونا جعلت الناس يخزنون أدوية الفيتامينات وأدوية خافض الحرارة وهذا شيء خطير جدا، فهناك جرعات معينة لكل شخص يحددها الطبيب".كما شدد على ضرورة البعد عن الإفراط في الفيتامينات لرفع المناعة، موصيًا بالتغذية المتوازنة وشرب السوائل والنوم بشكل جيد، ولعب الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، كما حذر من الإفراط في تناول الدهون، وشدد على ضرورة البعد عن التدخين، والبعد عن الخوف وفوبيا المرض لأن الخوف ينقص من المناعة.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".