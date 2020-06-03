«كمامة ومصلية».. كيف استعدت المساجد لعودة الصلاة؟

أعدت وزارة الأوقاف، مخططا لعودة الصلاة بالمساجد بعد فتحها المقرر في 28 من شهر شوال الجاري 20 يونيو، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الدستور».وحددت وزارة الأوقاف طريقة وقوف المصلين أثناء الصلاة داخل المساجد، تضمن مسافات للتباعد بين المصلين داخل المساجد المقترح فور عودة فتح المساجد.ويتضمن المخطط، نظاما خاصا لترتيب صفوف المصلين داخل المساجد، حيث اشترطت ترك مسافات لا تقل عن صافى متر ونصف المتر طولا وعرضا "رأسيا وأفقيا" بين كل شخص وآخر وبين كل صف.ومن ضمن الخطة التي عرضها وزير الأوقاف على مجلس الوزارء اليوم أيضا:- اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار عدوى وباء كورونا.- الاقتصار على أداء الشعائر فقط.- ارتداء المصلين الكمامة.- توفير جميع المستلزمات الخاصة لتطهير وتعقيم المساجد.- إحضار سجادة صلاة شخصية لكل مصلٍ.- مراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين.- يقتصر فتح المساجد على أداء الشعائر فقط.- استمرار غلق الأضرحة.- استمرار غلق دور المناسبات لعقد القران أو للعزاء.- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة.- الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.- استمرار تعليق الدروس الدينية والمحاضرات وحلقات تحفيظ القرآن.- استخدام المعقمات.- مراعاة عدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.