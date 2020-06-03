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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التضامن: إعادة فتح الحضانات بعد أسبوعين وارد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:42 م
نيفين القباج
نيفين القباج
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إنها وقعت بروتوكولات تعاون مع 6 جمعيات كبار، وتحتهم 21 جمعية آخرين، لسد الفجوة بين الحضانات الموجودة بالفعل واحتياج الأطفال للحضانات.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه تم الاتفاق على تطوير 1350 حضانة.

وعن موعد إعادة فتح الحضانات في ظل جائحة كورونا، قالت إنه من الوارد إعادة فتحهم بعد أسبوعين، مردفة: "عندما تعود الموظفات إلى العمل فإلى أين سيذهب الأطفال؟".

وأوضحت أن الحضانات لها أنشطة مختلفة، منها للتخاطب وللتوحد، مؤكدة أنه حين فتح الحضانات سيراعى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء لديه رغبة شديدة في عودة حركة العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، قائلة: "كلنا نتعلم من الأزمة، وأكيد فيه خسائر وتضحيات".

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