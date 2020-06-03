وزيرة البيئة: تعيين مسئول للنفايات بمستشفيات عزل كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة وفرت الحماية الصحية للعاملين في جمع القمامة بمستشفيات العزل، من أجل حمايتهم من النفايات الضارة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأضافت وزيرة البيئة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة قامت بتعيين مسئول عن النفايات فى كل مستشفى تعالج مرضى فيروس كورونا، يكون لديه خطة واضحة يعمل بها مع لجنة النفايات الطبية بهذه المستشفيات، مشددة على أنه يتم تعقيم وفرم المخلفات الطبية، أو حرقها وفق خطة معدة ومحكمة بضوابط صحية مشددة.