الليرة السورية تخسر 40% من قيمتها أمام الدولار

توقفت حركة البيع والشراء في أغلب الأسواق السورية بعد ظهر اليوم الأربعاء، إثر ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية التي خسرت 40% من قيمتها منذ اندلاع الأزمة السورية.وسجل صرف الدولار بعد ظهر اليوم في العاصمة دمشق حوالي 2000 ليرة، وهذه المرة الأولى التي يبلغ سعر الصرف هذا المبلغ ما يعادل 40 ضعفًا عن سعر الصرف عام 2011.يشار إلى أن حركة الأسواق أصيبت بالشلل بعد الارتفاع الذي شهده الدولار، وأن الكثير من المحال التجارية أغلقت بسبب ارتفاع أسعار البضائع مقارنة بسعرها بالدولار.وحسب المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، فقد سجل سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، و762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.