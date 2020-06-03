قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن غرب مدينة رام الله المحتلة.وذكر أن فلسطينا حاول طعن حارس أمن من القوات الإسرائيلية، بالقرب من حاجز "حشمونائيم"، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وحذرت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي من اندلاع تصعيد شعبي محتمل داخل المناطق الفلسطينية بسبب ضم مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وأكد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيفرض السيادة على الضفة والأغوار، بحلول يوليو المقبل.وقالت مصادر داخل حزب "أزرق أبيض"، الذي يتزعمه بيني جانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، في وقت سابق، إن الحزب لا يستطيع منع تنفيذ مخطط الضم، مؤكدين أن القرار مرتبط بنتنياهو.