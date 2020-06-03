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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الخامس للمحاكمة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:29 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الخامس للمحاكمة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "سمير. ح، فاروق. م" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٥٥٠ جراما قبل ترويجها بمنطقة التجمع الخامس.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بهدف بيعها والكسب غير مشروع منها، وعُثر بحوزتهم على ١٢ ألف جنيه من متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بترويج المواد المخدرة بهدف الكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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