السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:27 م
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي، الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقدمت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومة وشعبا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع دولة أفغانستان، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقدمت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومة وشعبا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع دولة أفغانستان، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.