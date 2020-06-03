استشاري صحة نفسية: الثانوية ليست نهاية العالم

قال إبراهيم مجدي استشاري الصحة النفسية، إنه يتعجب من طريقة تناول الطلاب وأولياء الأمور لمسألة امتحانات الثانوية العامة، معلقا: "الثانوية العامة مش نهاية العالم".وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "الثانوية العامة مش نهاية المطاف، ولكن هناك حالة الهلع تصيب الطلاب وأولياء الأمور بسبب هذه الامتحانات".وأكد أن الثانوية العامة ليست المصير والنهاية، وهناك أشياء أكبر من ذلك بكثير، والأهم تأهيل الطالب لسوق العمل وليس المجموع.وأردف: "هذا التناول بجانب كورونا قلق يرعب الطلاب ويصيبهم بالضغط والسكر والأزمات القلبية والصرع، ويسبب لهم أيضا دمار شامل"، مطالبا الأهالي بألا يحملوا أولادهم فوق طاقتهم هذا العام وأن يكون هناك رأفة في تصحيح أوراق الإجابات ومراعاة الظروف التي يمر بها الجميع.