فترة مسائية في محاكم الأسرة بالجيزة لمواجهة الازدحام

أصدر رئيس محكمة استئناف 6 أكتوبر الابتدائية، المستشار محمد قاسم حسنين، تعليمات بعقد جلسات محاكم الأسرة التالية "محكمة بندر الجيزة ومحكمة مركز الجيزة ومحكمة الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور"، في الفترة المسائية بمجمع محاكم الكيت كات.وقرر أن تبدأ الجلسات من الساعة الثانية عشرة ظهرًا اعتبارا من السبت 6 يونيو الجاري، لتلافي الازدحام طبقًا للإجراءات الاحترازية، كما لا يسمح بدخول أي شخص دون ارتداء الكمامة درءًا للمحاسبة القانونية.