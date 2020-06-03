راعي كنيسة مارجرجس بسوهاج يشارك في حملة «يوميات الفرح»

شارك القمص داود جبرة راعي كنيسة القديس مارجرجس بسوهاج، في سلسلة عظات "يوميات الفرح" عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ويشارك عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة في سلسلة "يوميات الفرح" التي أطلقها المركز الإعلامي تحت رعاية القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة في فترة الخماسين المقدسة.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية جميع خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.