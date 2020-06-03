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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس غرفة الأدوية: الطلب على أدوية المناعة تضاعف 100 مرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:11 م
الدكتور أحمد العزبى،
الدكتور أحمد العزبى،
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية بالغرفة التجارية، إن إقبال المواطنين على شراء الأدوية الخاصة بالمناعة خلال الفترة الحالية تضاعف 100 مرة.

وأضاف "العزبى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الكل خايف ومقدرش أمنع المواطن أنه يحاول يزود المناعة، وخاصة في ظل أزمة كورونا".

ولفت إلى أن الجزء العلاجى لا بد أن يكون تحت إشراف الطبيب، أما الجزء المناعى بلا روشتة ويصرف بشكل عادى، مستطردًا: "الناس متخوفة وعاوزة تاخد أي أدوية للمناعة وهى عندها حق".

وأكد أنه لا توجد أزمة في زيادة إنتاج أدوية المناعة، ولا يوجد نقص في المواد الدوائية، والمصانع جاهزة، لكن العائق هو منح تصريح للتسويق.

وفيما يتعلق باجتماع وزيرة الصحة مع ممثلي شركات الأدوية، قال إن الاجتماع تضمن عدة اقتراحات أبرزها توجيه شركات الدواء بزيادة إنتاج الأدوية الخاصة بالمناعة.

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