جولات ميدانية بـ7 عزب شرق الإسكندرية لتنمية الظهير الريفي

أجرى مدير إدارة التنمية الريفية، بحى ثان المنتزه، يرافقه وكيل ومفتشو الإدارة، اليوم الأربعاء جولة ميدانية استهدفت تفقد 7 عزب وهي «الكومبانية ومجنص، والعزبة الجديدة، وحوض 13، وحوض 12، وسركيس، وحوض 10»، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الإرتقاء بالظهير الريفي، وتحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه.استهلت الجولة بلقاء مع مهندسي الشركة المسؤولة عن تشييد الطريق الدولي الجديد الساحلي، الذي يجري حاليا تمهيده استعدادا لافتتاحه قريبًا، في فعاليات الاحتفال بثورة 30 يونيو بنهاية الشهر الجاري، حيث تم توصيل عدد 19 ماسورة ري من إجمالي 23 ماسورة (مسقي للأراضي المار بها الطريق الدولي الساحلي)، بأقطار متفاوتة لا تقل عن 60 سم وفقا لمساحات الأفدنة الزراعية.واستعرض مدير التنمية الريفية مع رئيس مجلس إدارة جمعية الناصرية الزراعية بمقر الجمعية بعزبة مجنص، ما تم بشأن صرف التعويضات لملاك الأراضي المتضررة من المنفعة العامة للطريق الدولي الساحلي وفقا للقانون، كما تم التطرق لمدي توافر البذور والأسمدة بالجمعية لتنمية القطاع الزراعي بنطاق الحي، وتقديم الدعم والمشورة للفلاحين.كما تم التأكد من رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بعزبة حوض 13 بشكل دورى، من خلال التنسيق بين كل من مدير التنمية الريفية ومراقب عام النظافة والتجميل بالحي، فضلًا عن تفقد مخبز العزبة للتأكد من توافر الخبز ومدي الالتزام بالسعة المقررة من قبل إدارة التموين، مع مراعاة جودة النوعية ووزن الأرغفة، وتم التنبيه علي مالك ومدير المخبز، بمراعاة المسافات الآمنة والتباعد أثناء التعامل مع المواطنين، مع ارتداء الكمامات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.واختتمت الجولة بمتابعة أعمال إعادة الشيء لأصله بين غرفتي كهرباء عزبتي حوض 10 وسركيس، بعد الانتهاء من أعمال مد الكابلات بين العزبتين.