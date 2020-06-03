«فورمولا واحد»: مرسيدس ينتظر انطلاق الموسم لتجديد عقد هاميلتون

أعلن مدير فريق مرسيدس النمسوي توتو وولف، اليوم الأربعاء، أنه سينتظر انطلاق الموسم الحالي من بطولة العالم للفورمولا واحد للتشاور بشأن تجديد عقد سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات.إلا أن وولف، أشار إلى أن المحادثات مع هاميلتون لا تعني استبعاد إجراء محادثات مع الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، الذي سيترك فيراري نهاية الموسم الحالي.وبعد أن عطّل فيروس كورونا المستجد انطلاق سباقات العام الحالي، من المتوقع أن تنطلق بطولة العالم من سباق النمسا في يوليو المقبل، وقال وولف في اتصال عبر تقنية الفيديو أنه يأمل في التوصل الى اتفاق مع هاميلتون "قريبا جدا".ويبدو البريطاني (35 عاما) في طريقه لتجديد عقده مع مرسيدس، وولف أكد، أن ما من مشاورات حتى الآن، موضحا: "لم نتقابل خلال فترة الاقفال التام، كنا في مكانين مختلفين حول العالم ولكن على تواصل مستمر".وتابع "لم نعمل على أي اتفاق بيننا ولكن هناك ثقة كبيرة، نحن سويا منذ فترة طويلة ولم نضطر خلال تلك الفترة الى الاطلاع على العقد وقراءة ما هو مكتوب لأن الاتفاق يأتي بشكل تلقائي، وما إن تبدأ المنافسات سنمضي وقتا أكثر سويا، نُخرج العقد من الدرج، نلقي نظرة على الاوقات، الارقام، الحقوق ونأمل أن نتوصل الى اتفاق قريبا جدا".من جهة أخرى، أكد النمسوي أنه ينوي البقاء مع فريق مرسيدس حاليًا بعد التقارير التي تحدثت عن عملية استحواذ في أستون مارتن، وهي شركة مساهم فيها.وعلّق "فيما يخص مستقبلي، لقد اشتريت أسهما في أستون مارتن كاستثمار مالي (ولكن) مهامي التنفيذية لن تتغير في مرسيدس، أنا مدير فريق ومساهم أخطط مع مرسيدس ولدي أفضل النوايا للبقاء هنا وهذا لن يتغير".