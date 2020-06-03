القضاء الأمريكي يصنف «حادث فلويد» جريمة قتل ويوجه الاتهام لـ4 شرطيين

أعادت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تصنيف وفاة جورج فلويد كجريمة قتل وتوجيه الاتهام لـ 4 ضباط شرطة، من بينهم الضابط المتهم بالقتل والثلاثة الآخرون الذين كانوا برفقته ولم يمنعوا الحادث.وجه المدعى العام في ولاية مينيسوتا التي شهدت الحادث إلى الضابط السابق ديريك تشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد، وتوجيه اتهامات أخرى للضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في الحادث.يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت في وقت سابق اليوم إن وفاة جورج فلويد تمت بطريقة غير شرعية وستتم محاسبة المتورطين في الحادث.وقالت ماكناني إن الدستور الأمريكي لا يمنح لأحد حق التخريب والنهب، تعليقا على الاحتجاجات المستمرة منذ أيام اعتراضا على مقتل جورج فلويد على أيدى أفراد من الشرطة في حادث اعتبر عنصريا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها، مؤكدة أن ضباط شرطة تعرضوا لإطلاق نار خلال أعمال الشغب.وأعلن الحرس الوطني الأمريكي، في وقت سابق اليوم، نشر 30 ألف فرد من قواته في 31 ولاية والعاصمة واشنطن لمساعدة السلطات المحلية في فرض القانون، لاحتواء الاحتجاجات المستمرة على مقتل جورج فلويد على أفراد من الشرطة.