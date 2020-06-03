جابر طايع يترأس وفد «الأوقاف» في عزاء القوصي

ترأس الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وفدا رفيع المستوى من قيادات الوزارة لحضور جنازة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق.ونقل الشيخ جابر طايع التعازي لأسرة الفقيد، مؤكدا أننا فقدنا قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا.كما نقل تعازي وزير الأوقاف، مؤكدا أن الأمة الإسلامية كلها فقدت قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا.وتكريما لعطائه العلمي ومسيرته العلمية وتاريخه المشرف، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.