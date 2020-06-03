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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تدخلات تركيا في ليبيا عقدت الأزمة وأضرت بأوروبا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:33 م
ماكرون
ماكرون
محمد عمر
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أعربت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من تعزيز تركيا لوجودها في ليبيا وفق شروط خطيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم تعليقا على التدخل التركي في ليبيا، إن باريس لا تريد غلبة فريق على آخر في ليبيا وإنما تقاسم للسلطة.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن الأزمة في ليبيا تتعقد بسبب تدخلات روسيا وتركيا موضحة: "نحن أمام واقع خطير في ليبيا يهدد أوروبا".

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيانها أنها قلقة من اتفاق روسي تركي في ليبيا على حساب مصلحة ليبيا.

يأتي ذلك فيما يستعد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق لزيارة تركيا ولقاء رجب طيب أردوغان، لطلب المزيد من الدعم العسكري وإرسال المرتزقة.

يذكر أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أكد أن مطار طرابلس ما زال تحت سيطرة الجيش ولا صحة لأنباء سيطرة ميليشيات الوفاق والمرتزقة عليه.

وكشف الجيش عن تصدي قواته لهجوم الميليشيات على مدينة ترهونة وتدمير 3 مدرعات للميليشيات التي حاولت الهجوم على المدينة.

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