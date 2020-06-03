فلسطين تنكس الأعلام على وفاة محسن إبراهيم

أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بتنكيس الأعلام، وأعلن الحداد ليوم واحد على وفاة القائد العربي اللبناني الفلسطيني الفقيد الكبير محسن إبراهيم.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الفقيد محسن إبراهيم شغل موقعا بارزا في الحركة الوطنية اللبنانية، وهو سياسي لبناني وأحد أهم القادة اليساريين في السبعينيات والثمانينيات.وانضم إلى حركة القوميين العرب قبل أن يؤسس منظمة الاشتراكيين اللبنانيين سنة 1968. وعام 1970 اندمج تنظيمه مع لبنان الاشتراكي ليشكل منظمة العمل الشيوعي في لبنان. أصبح أمينا عاما للمنظمة ثم أمينا عاما للحركة الوطنية اللبنانية أحد أهم أطراف نزاع الحرب الأهلية اللبنانية.