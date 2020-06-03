جامعة الأزهر تهيب بالطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات

طالبت جامعة الأزهر طلابها، بضرورة التأكد من الأخبار المتعلقة بمواعيد الامتحانات، وعدم الانسياق خلف الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية بالجامعة.وأشارت جامعة الأزهر - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن مجلس الجامعة سيعقد يوم ١٧ يونيو الجاري برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لمناقشة مواعيد الامتحانات (الإجازة العالية والدراسات العليا) وفق القرارات التي سيتم التنسيق فيها وتتوافق مع ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.