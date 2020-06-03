أبوظبي ورومانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وسبل دعم المصالح المشتركة للجانبين وتعزيزها في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين تطرقا خلال الاتصال لعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جائحة "كورونا" وتطورات انتشارها وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وغيرها وسبل التعامل معها إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء آثارها سواء من قبل البلدين أو على المستوى العالمي.من جانبه، عبر رئيس وزراء رومانيا عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "فيروس كورونا".