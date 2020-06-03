المفوضية الأوروبية تقترح زيادة الدعم المقدم للاجئين السوريين

تقدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بمقترح يقضي بزيادة حجم الدعم المقدم للاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم بمقدار 585 مليون يورو.يأتي هذا الاقتراح في إطار التعديلات التي أجرتها المفوضية على موازنة العام الحالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وأشار بيان صادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي، إلى أن 100 مليون يورو من المبلغ المقترح ستذهب لصالح اللاجئين السوريين ومضيفيهم في كل من لبنان والأردن، أما البقية وهي 485 مليونا فستكون من نصيب تركيا.وترى المفوضية أن انتشار وباء كوفيد 19 أدى إلى تفاقم معاناة اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، وقال المفوض المكلف بشؤون الجوار أوليفر فارهيلي "مع عدم اقتراب نهاية للأزمة السورية التي لا تزال تهدد المنطقة تتمثل مصلحة أوروبا في مساعدة اللاجئين على الصمود".ويحتاج هذا المقترح لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين ليصبح حقيقة واقعة.ومن المقرر أن ينظم الاتحاد الأوروبي بعد أن مدد عقوباته على دمشق لمدة عام إضافي مؤتمر مانحين دولي لسوريا نهاية الشهر الحالي عبر دائرة فيديو مغلقة.